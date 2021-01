Andrea Pirlo ha finalmente trovato un po' di tranquillità. O forse no. Dopo qualche critica, l'allenatore ha trovato il sorriso in questi primi giorni del 2021, vincendo prima con l'Udinese e poi, soprattutto, a San Siro col Milan. Secondo i bookmakers però l'allenatore bianconero non può essere ancora al sicuro. Tra le quote dei possibili esoneri in Serie A spunta anche quella di Andrea Pirlo, che si può giocare a 4.50, stessa quota dell'allenatore del Benevento Pippo Inzaghi. L'esonero di Pirlo si poteva giocare a 7.50 a inizio stagione e a 5.50 tre mesi fa.