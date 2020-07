Pirlo allenatore: un alto 'figlio di Lippi' e del Mondiale 2006 che decide di diventare allenatore. Non è una novità per il gruppo iridato. Prima di lui? Peruzzi, Cannavaro, Nesta e Oddo. Poi Zambrotta e Barone, quindi Gattuso e... De Rossi, quasi alla Fiorentina fino alla conferma di Beppe Iachini. Si chiude il centrocampo con Camoranesi, ancora impegnato nel tentativo di decollare come allenatore e oggi al Tabor Sezana in Slovenia. La situazione si scalda in attacco, dove Totti e Del Piero si sono dedicati ad altro, mentre Iaquinta e Toni stanno studiando per diventarlo. Il re è Pippo Inzaghi, esperienze in A e un campionato stravinto in Serie B. Occhio a Gilardino, alla Pro Vercelli quest'anno.