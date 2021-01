Il nome di Nicolò Fagioli è in cima alla lista che il Sassuolo ha presentato alla Juventus tra le possibili contropartite dell'affare-Scamacca. Dopo il debutto in Coppa Italia però il futuro del centrocampista può cambiare, come ha spiegato anche Andrea Pirlo alla vigilia della partita contro la Sampdoria: "L'altra sera ha giocato bene, è salito in prima squadra per sostituire Portanova in rosa, abbiamo pensato a lui dall'inizio del mese. Sarà un giocatore della prima squadra che ogni tanto andrà in Under 23".