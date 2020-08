1









I motivi per scegliere Andrea Pirlo sono tanti: tecnici, ambientali, romantici e anche economici. Li ripercorre la Gazzetta dello Sport, spiegando: "Pirlo non ha esperienza, perché non ha ancora mai allenato, però ha il gradimento dei tifosi (che non hanno mai accettato Sarri) e ha sollevato la Coppa da giocatore". Inoltre: "Pirlo è «una decisione molto juventina» e anche una soluzione low cost, perché la Juventus ha esonerato due tecnici in due anni e l’addio prematuro di Sarri peserà sul bilancio bianconero. Ha firmato un contratto di due anni con uno stipendio da 1,8 milioni a stagione (più svariati bonus) e non ha grosse pretese riguardo a staff e giocatori".