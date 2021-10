Intervistato da AS, l'ex difensore e campione del mondo Fabioha detto la sua sull'accostamento dell'ex compagno di squadra Andreaalla panchina del, dovesembra restare in bilico. "Senza Messi è tutto più difficile" ha dichiarato l'ex giocatore, tra le altre, della. "L'allenatore sarà fondamentale. Ho letto di Pirlo ma penso che chiameranno. Serve qualcuno che conosca i valori del club". Nel frattempo l'ex allenatore dei bianconeri è stato accostato anche al Parma, come possibile sostituto di Maresca.