Siamo giunti al termine di questo "primo giorno di scuola" della Juventus 2020-2021. Andrea Pirlo ha condotto il suo primo allenamento e i giocatori hanno smaltito le brevi vacanze agostane per ripartire con un nuovo corso. Per avere un'idea di come sia andato questo importante venerdì, diamo un'occhiata a quanto affermato sui social dagli stessi protagonisti. A partire da mister Pirlo, che interpellato sui canali social del club ha detto "Primo giorno alla grande, abbiamo cominciato bene, speriamo di proseguire ancora meglio".

I GIOCATORI - Cristiano Ronaldo invece ha pubblicato sia un post che delle storie su Instagram con immagini del suo allenamento e i messaggi "Via alla nuova stagione" e "Di nuovo in campo". Il suo amico Carlo Pinsoglio ha proposto una sua parata e il suo hashtag #DaiUnPoEh. Leonardo Bonucci ha pubblicato una foto di lui e Chiellini col messaggio "Parte una nuova stagione a tinte bianconere". Lo stesso capitano ha appena pubblicato tre foto, limitandosi a delle emoji di accompagnamento.

ALTRI MESSAGGI - C'è anche Cristian Romero, tornato dal prestito al Genoa, che ha postato una storia che lo vede palla al piede. E il terzino Danilo: "Concentrato sulle sfide che abbiamo davanti". Juan Cuadrado cita invece la Bibbia e si mette nelle mani di Dio, postando tre sue foto di oggi. Nella sua story invece Merih Demiral scrive in turco "Abbiamo iniziato!". Infine Douglas Costa, come ha fatto altre volte, ha citato una canzone brasiliana: Aonde Nós Chegou di MC Menor e MC Dede.