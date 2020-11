Andrea Pirlo in questi giorni sta riposando come tutta la Juventus. Almeno, la Juve non impegnata in Nazionale. Ed ecco che, in periodo di zone rosse e vita casalinga, il mister bianconero si ricicla allenatore... per suo figlio Tommaso. Pirlo ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre, con la tuta sociale indosso, scambia passaggi col piccolo di tre anni, che veste una maglia della Juve di Cristiano Ronaldo. Questo scrive il tecnico juventino: "Sessione di allenamento extra". E arriva il commento di Nicolò Pirlo, figlio più grande di Andrea: "CRtommy".