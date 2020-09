"Anch’io andai al West Ham senza aver mai allenato e so cosa significa. Stiamo parlando di un campione che aveva una conoscenza superiore del gioco". A parlare è Gianfranco Zola, in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex Chelsea (e non solo), uno dei primi italiani a conquistare l'amore della Premier League, ha detto la sua sull'approdo di Andrea Pirlo alla Juve: "Certo, il ruolo dell’allenatore richiede un talento diverso. E Pirlo avrà bisogno dello staff: il preparatore Bertelli sarà un valore aggiunto in assoluto e anche Tudor sarà importante. Andrea dovrà crescere in fretta: sceglierlo è stato molto coraggioso e può diventare una mossa geniale".