Andrea Pirlo ha iniziato ufficialmente la nuova vita da allenatore. L'ha fatto dalla Juventus, dove aveva lasciato il cuore e tanti amici qualche anno fa. A spiegarlo è proprio il nuovo tecnico dell'Under 23, che nella conferenza di presentazione ha raccontato: "Legame con la Juve? Sono arrivato in questa nuova famiglia dopo i 10 anni al Milan. Mi sono trovato benissimo con questi uomini, ho sempre mantenuto i rapporti. Ci vedevamo anche in giro per la città, il rapporto di stima e amicizia è sempre rimasto. Al Milan non c'è nessun dirigente di quando c'ero io, Maldini era un mio compagno, mi sembra normale che il percorso sia stato quello di venire a vivere a Torino e poi a lavorare ancora grazie a loro alla Juve".