Andrea Pirlo è ufficialmente da qualche ora il nuovo allenatore dell'Under 23 della Juventus. Dopo 5 anni lui e la Juventus tornano a lavorare insieme. Da Maestro… a Mister e questa sera verrà presentato alla stampa e ai tifosi. Il primo abbraccio al nuovo allenatore dell'Under 23, insieme al quale arriverà anche Roberto Baronio come vice e un nuovo match analyst, è fissato per oggi venerdì 31 alle 17.30.



Dove seguirlo? In diretta naturalmente su ilBiancoNero.com e su JTv.