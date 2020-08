Andrea Pirlo è tornato alla Juventus e ieri ha parlato in conferenza stampa mostrando tutta la sua felicità: “Grazie al presidente, a Paratici e a Cherubini per avermi offerto questa opportunità di tornare in famiglia - ha dichiarato in apertura di conferenza -. Spero di avere stesse soddisfazioni da calciatore, stesse ambizioni ma sarà un lavoro nuovo, non vedo l’ora di cominciare. Ho avuto necessità di staccare un po’, ma studiando ai corsi di Coverciano ho capito che la mia strada sia questa”. Tra coloro che gli hanno fatto i complimenti anche l'ex compagno di squadra ai tempi del Milan Serginho che commentando il post Instagram del nuovo allenatore della Juve Under 23 ha però sbagliato una vocale: "Grande pirla", ha scritto l'ex terzino brasiliano.