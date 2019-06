Your browser does not support iframes.

C'è tanta Juventus sulle prime pagine dei giornali in edicola questa mattina. Su Tuttosport torna l'ipotesi Pirlo in panchina, come vice di Maurizio Sarri. Agnelli, scrive Tuttosport, ha offerto al 'Maestro' la panchina dall'Under 23, della Primavera o anche di entrare a far parte dello staff tecnico del toscano, che resta favorito per la panchina della Juve. Intanto Commisso chiude la porta alla Juve per Chiesa: 'E' un asset della Fiorentina, sono qui per vincere", dice il nuovo proprietario del club viola.



