Messosi alle spalle il pari di Crotone, con tutte le polemiche conseguite, Andrea Pirlo ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Uefa alla vigilia del debutto stagionale in Champions League (domani a Kiev alle 18.55 contro la Dinamo). Tornando su alcuni temi già affrontati la scorsa settimana, ha aggiunto alcuni spunti: "Ronaldo? Non mi sarei mai aspettato di tornare ad allenarlo dopo averlo affrontato da giocatore. La Champions è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, regala emozioni forti fin da quando senti l'inno. Ho avuto la fortuna di giocare quattro finali e di vincerne due, quindi so cosa significa vincerla e perderla: perdere fa male, vincere è assolutamente fantastico".