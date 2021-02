1







di Cristiano Corbo

Sta meglio. E, soprattutto, è stato recuperato. Il sospiro di sollievo è l'unico tratto percettibile dalla conferenza stampa di Andrea Pirlo: del resto, avere tre attaccanti e non più due (di cui uno adattato) è una notizia non solo bella, diventa persino esaltante. Dunque, tornerà Morata al centro dell'attacco e affiancherà Cristiano Ronaldo. Che a Napoli giocherà la quinta partita di fila senza - all'orizzonte - la possibilità di rifiatare. Magari dopo Oporto, quando a Torino arriverà il Crotone, Pirlo potrà convincerlo a passare una domenica diversa, magari partendo dalla panchina.



SUPER ALVARO - Intanto, Cristiano ritrova Alvaro. Il compagno che meglio e più l'ha servito quest'anno: degli otto assist in campionato dello spagnolo, cinque sono arrivati per il portoghese. In totale, Morata è già arrivato in doppia doppia: è a quota 13 gol e 10 passaggi vincenti. Soprattutto all'inizio, il tocco era magico: la Juve si è aggrappata sul suo destro soprattutto quando Ronaldo è stato fuori e la squadra aveva ancora bisogno di tempo, per conoscere e conoscersi. Il nove è sempre stato un istintivo: ha attaccato la profondità dal giorno zero. E ha avuto ragione, testardo com'è non poteva non averne. Dopo la concreta partenza, infortunio e piccoli acciacchi gli hanno precluso continuità di prestazioni. Pirlo però ha bisogno di ritrovarlo con quell'entusiasmo, con quella carica: deve tornare a trascinare. E a farlo subito. Da Napoli a Oporto.



IL PIANO - Ecco perché il tecnico ha in mente un piano ben preciso sullo spagnolo: dargli buon minutaggio nella sfida del Maradona e affidargli le chiavi dell'attacco pure nell'andata degli ottavi di Champions League. Non più turnover, non più staffette (se non a gara in corso) e non di certo per colpa di Kulusevski, che in queste gare avrà sofferto ma alla perfezione ha portato a casa i suoi obblighi tattici. E' solo che il titolare è lui, è Morata. E in attesa del rientro di Dybala, con Cristiano dovrà ricreare quel feeling magico che ha trainato la Juventus d'inizio stagione. Quando solo lui conosceva l'elisir di lunga transizione.