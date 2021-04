Due appuntamenti con Gian Piero Gasperini. Due appuntamenti che indirizzano la stagione. Andrea Pirlo domenica affronterà la squadra più fastidiosa del campionato in una sfida cruciale in chiave qualificazione Champions League. Il tutto a 31 giorni dalla finale di Coppa Italia. C'è il rimpianto dell'andata, con la Juve più volte vicina alla vittoria poi sfumata. La JUve punta tanto su queste gare e punta anche su Pirlo: "nonostante una classifica ancora poco rassicurante in chiave qualificazione Champions e le molte delusioni, la società mostra fiducia in Pirlo - scrive Tuttosport -. Agli occhi dei dirigenti i problemi non sono endemici, ma risolvibili, anche grazie alla continuità tecnica di cui la squadra potrebbe giovare con la conferma dell’allenatore".