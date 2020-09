3









Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma: “Abbiamo fatto un passo indietro, ma siamo una squadra in costruzione, non abbiamo avuto tempo di provare le soluzioni nel precampionato, queste partite sono tutte delle prove per vedere i giocatori in certe posizioni. Però è un punto guadagnato perché c’è stato spirito, ricordiamo che Arthur non gioca da 6 mesi, perché con il Barcellona non era più rientrato dopo il lockdown. Bentancur comincia a stare meglio dopo aver giocato tutte le partite l’anno scorso, era arrivato da un infortunio. Deve crescere la condizione di questi giocatori che sono importanti”.



SULLA DIFFERENZA CON LA SAMP – “Abbiamo giocato contro due squadre con due sistemi diversi, sapevamo di affrontare una squadra che attacca con tanti giocatori. Quindi la partita sarebbe stata diversa rispetto a quella contro la Sampdoria”



IL CENTROCAMPO – “Penso che abbiamo centrocampisti adatti per giocare a 2. Non abbiamo registi, non abbiamo una mezzala, abbiamo giocatori adatti per completarsi a 2. Sia Bentancur che Arthur non sono registi, non sono mezzale, forse McKennie è l’unica mezzala, e lo stesso Rabiot deve giocare a 2. Quindi meglio sfruttare le loro caratteristiche per mettergli nelle posizioni adeguate”



ANCORA SUL CENTROCAMPO – “Non abbiamo avuto tempo di provare, sono tutte situazioni che devi provare in partite ufficiali. Morata è arrivato 2 giorni fa, Arthur non è attivo da 4-5 mesi, quindi ha bisogno di adattarsi si al calcio italiano sia al modo diverso di allenarsi. È entrato bene ma ha bisogno ancora di tempo, lo stesso Bentancur ha giocato troppe partite l’anno scorso, è arrivato in ritiro con un infortunio e quindi ha iniziato a lavorare a parte. Adesso sta meglio, sono giocatori importanti sia dal punto di vista tecnico che da quello della personalità”



INTER – “Non so se è meglio la rosa dell’Inter o la nostra, sicuramente è una rosa migliore di quella dell’anno scorso, si sono rinforzati e hanno messo gente di qualità. Noi siamo una squadra con tanti giocatori bravi, non so se è meglio la nostra o la loro, ce la giocheremo fino alla fine. Ai ragazzi ho detto che sarebbero state importanti le sostituzioni, vedendo anche quello che era successo ieri nell’Inter. Infatti i giocatori che sono entrati sono entrati nel modo giusto e hanno cambiato la partita”.



SULLE SCELTE TATTICHE – “Volevamo sfruttare l’uno contro uno davanti perché sapevamo che la Roma portava tanti uomini in attacco. Dovevamo essere pronti a giocarci le nostre chance in attacco. Non è andata molto bene, però tutto sommato dovevamo fare questa partita, giocavamo contro una squadra solida con giocatori di qualità, sapevamo che saremmo andati in contro a qualche difficoltà”.



“Ho provato a tenere la linea di centrocampo stretta per non far passare la palla ai trequartisti, una volta arrivata dovevamo uscire in pressione con i difensori. A volte ci siamo riusciti a volte meno però come ho detto prima sono tutte soluzioni che stiamo provando, non avendo avuto partite amichevoli da sfruttare”.



RONALDO – “L’importante è che faccia gol come stasera. Siamo contento di averlo con noi alla Juve perché dà tanto sia a livello agonistico e anche a livello di prestazione, oggi ha corso quasi di più in 10 che in 11, è stata una bella cosa anche nei confronti dei compagni”.