Nel primo episodio di All or Nothing-Juventus, Andreae Igorparlano dei primi allenamenti e della squadra che fatica a tenere il ritmo della preparazione."I giocatori si lamentano sempre"."A me non me ne frega un c.... che si lamentano. Se vedevano ciò che facevamo noi con Conte s'ammazzavano, la gente si sdraiava in terra".