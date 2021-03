1









La Juventus non è contenta del lavoro di Andrea Pirlo. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale questo è il terzo peggior rendimento della squadra negli ultimi vent'anni. La fiducia da parte del club inizia a mancare, l'allenatore non è più sicuro del posto e la panchina traballa un po'. Il quotidiano è convinto che se la Juve dovesse floppare in Champions e uscire agli ottavi col Porto Pirlo rischierebbe seriamente l'esonero.