Pirlo a Milan Tv: 'Passaggio alla Juventus? Il mio addio non è stato capito'

Pirlo sul passaggio dal Milan alla Juventus

Andreasi è raccontato in un'intervista rilasciata a MilanTv, dove l'ex centrocampista della Juventus ha toccato vari argomenti, tra cui proprio il passaggio in bianconero nell'estate 2011, quando lasciò il Milan e si trasferì a Torino a parametro zero, diventando fondamentale per i successi della vecchia signora nelle stagioni successive.L'ADDIO AL MILAN - "Se mi dà un po’ fastidio il percepito di oggi di quell’addio? SForse pensano in tanti che sia stata una mia scelta, ma alla fine non è stato così, come tanti sanno, anche i miei compagni.Quando ho salutato i miei compagni al Milan è forse stato uno dei momenti più dolorosi, più tristi. In quel momento c'è stata molta tristezza però d'altronde prima o poi le strade si dovevano dividere ed è andata così”.

"È stato un cammino lungo, siamo partiti da preliminari e siamo arrivati a giocare la semifinale con l'Inter e la finale contro la Juve: penso sia stato il culmine di un'annata straordinaria. Mi ricordo ancora l'emozione di arrivare all’Old Trafford con tutti i tifosi. Penso sia stata la partita più emozionante, soprattutto in quel periodo, perché eravamo proprio all'inizio di quegli anni d'oro”."Penso di aver passato i dieci anni forse più belli. La maglia del Milan ha fatto parte della mia vita, della mia carriera, un pezzo di storia di tutto il mio percorso. Sono cresciuto lì, sono diventato uomo: sinceramente avrei voluto continuare a farne altri di anni".