Andrea Pirlo, ai microfoni di Mediaset, ha commentato la sconfitta con il Barcellona



GARA DIFFICILE - "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile contro una grande squadra, loro sono più avanti nel percorso mentre noi siamo ancora in costruzione con una squadra giovane. I ragazzi hanno bisogno di fare questo tipo di partire anche per capire a che livello sono. Questo ko a livello psicologico non è un problema, il problema è che siamo contati a livello numerico. Stasera non erano difficili da trovare gli undici da mandare in campo, queste partite ci serviranno per una crescita".



CENTROCAMPO - "Dobbiamo migliorare soprattutto in quella zona, abbiamo giocatori giovani che hanno bisogno di crescere in fretta e queste partite ti aiutano. Abbiamo sbagliato tante scelte di passaggio, c'è da lavorare e migliorare".



ESTERNI - "Per Chiesa è il suo ruolo, mentre Kulusevski non è un esterno che va in profondità ma noi lo usiamo per venire dentro il campo. L'ha fatto spesso lo scorso anno al Parma e anche in Nazionale, diventa un trequartista".



RONALDO - "Li sta facendo tutti i giorni come li facciamo noi, speriamo possa rientrare presto così come Chiellini, De Ligt e Alex Sandro".