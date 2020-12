Andrea Pirlo ha analizzato anche a JTV il derby vinto 2-1 in rimonta dalla Juventus sul Torino: "Il Torino ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, non era facile fare questa grande ripresa con tanta voglia. La Juve non deve mai perdere il suo dna del "fino alla fine" di cercare la vittoria fino all'ultimo minuto, l'abbiamo fatto e questo dà morale per il futuro. I cambi? Non mi prendo il merito, bravi i giocatori a entrare con grande voglia. C'era bisogno di dare più apporto in fase di spinta a sinistra con Alex Sandro, molto bene McKennie con l'inserimento del gol del pari. Il problema del primo tempo sono stati i duelli persi, eravamo molli, così è difficile tenere le redini del gioco. Nella ripresa invece li abbiamo aggrediti alti, tenendo noi tutte le respinte, non si sono mai resi pericolosi. Non è il primo derby vinto così in extremis, così è ancora più bello! E importante perché quando non si arriva al gol tramite il gioco, si cerca a tutti i costi di reagire e portare a casa la partita. Il Toro è venuto a fare una buona partita in ripartenza, e una vittoria come oggi lascia ben sperare. Noi ci alleniamo spesso sulla chiusura da una parte all'altra coi giocatori dentro l'area: nei primi 45' non entravamo mai, nella ripresa abbiamo riempito l'area e prima o poi così facendo le soluzioni le trovi. Ora recuperiamo forze per affrontare martedì una grandissima partita a Barcellona: sono i match belli da vincere..."