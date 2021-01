Andrea Pirlo, a JTV, commenta la vittoria con la Sampdoria.



GRAN PARTITA - "Era la Juve che volevo vedere. Complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di squadra e volevamo raggiungere la vittoria contro la Samp che veniva da risultati positivi. Approcciato al meglio. Potevamo chiuderla nel primo tempo con le occasioni trovate".



IDEE CHIARE - "Adesso abbiamo le idee chiare, una certa fisionomia. Siamo migliorati nella gestione delle partite, delle giocate. Imparato quando gestiamo a tre, a due. I ragazzi sono sul pezzo".



CENTROCAMPO - "Bene, ormai sono due o tre partite che giocano consecutivamente insieme. Si conoscono bene, giocano a meraviglia. Rodrigo veniva da una settimana di inattività e la stanchezza era affiorata". CHIELLINI - "E' tornato ai suoi livelli, dimostra di essere ancora tra i migliori al mondo. Ce lo teniamo stretto".



IL GOL - "Lavoriamo da inizio stagione per cercare di recuperare palla in avanti con aggressione. Se giochi e segni così, sei soddisfatto".



RECORD GENNAIO - "Il lavoro impostato? Abbiamo cercato di lavorare il più possibile quando ci era consentito. Non è facile. Quando giochi ogni tre giorni hai bisogno di scaricare per due giorni. Ma i preparatori stanno facendo un grande lavoro e speriamo possano continuare a farlo".