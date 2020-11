Andrea Pirlo, a JTV, ha commentato la vittoria con lo Spezia.



CATTIVERIA - "Avevamo fatto già bene nel primo tempo, era mancata cattiveria sotto porta. Non devi accontentarti quando hai fatto solo un gol. Ci è mancato solo quello, poi Cristiano ci ha aiutati a trovare questa cattiveria".



DECISIVO - "Bravi nell'atteggiamento, bravi a trovare tanti giocatori tra le linee di passaggio e quando li abbiamo trovati abbiamo pure attaccato la profondità. Con una difesa così alta, poi, i giocatori l'hanno fatto nel migliore dei modi".



RONALDO - "Sembra un robot. E' arrivato allenato, a casa si è tenuto in forma. A noi basta la presenza, in partita ti dà sempre qualcosa in più".



ARTHUR - "Ottima prestazione, l'abbiamo messo un popiù davanti alla difesa: loro giocavano con tre centrocampisti e abbiamo pensato che in fase di costruzione così fosse un po' più libero, più arretrato davanti a Bonucci con Bentancur nel centro sinistra. In fase difensiva tornavamo a quattro. Comunque sta crescendo".



MCKENNIE - "Il suo ruolo è uno dei trequartisti in fase di possesso. Doveva attaccare la profondità, farsi trovare tra le linee ha lavorato molto bene, ha allungato bene la loro squadra e si è fatto trovare bene in zona di rifinitura"