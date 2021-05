Andrea Pirlo a JTV, ha analizzato la vittoria con il Sassuolo.



REAZIONE - "Una bella reazione, non era facile dopo la gara dell'altra sera, rialzare la testa con il Sassuolo. L'avevamo preparata così, provando a colpirli in contropiede con due esterni offensivi. Portavano tanti giocatori tra le linee, oltre la linea della palla. E facevano fatica con le preventive. Noi bravi ad attaccare".



ASPETTO FISICO - "Normale che quando perdi tutto diventa negativo, anche la forma fisica. Magari se recuperi fai fatica e in vantaggio hai voglia di attaccare e fare gol. Il lato mentale arriva prima di quello fisico. Ce l'avevamo in testa. Grande orgoglio, era importante".



DYBALA - "Bene, presente. Gamba viva. Era importante raggiungere l'obiettivo. Non è partito al 100%, poi è migliorato e ha fatto benissimo in fase difensiva. Gol stupendo".



NO RASSEGNAZIONE - "Se fa ben sperare? Abbiamo solo quest'obiettivo, non dipende da noi ma dobbiamo sperare in qualcun altro. Il nostro dovere è vincere le partite, non parlo di rassegnazione, è da perdenti".