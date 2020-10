Non solo la conferenza stampa della vigilia. Andrea Pirlo ha parlato di Juventus-Barcellona di domani sera anche ai microfoni di JTV: "La Juve deve fare una grande partita. Giochiamo contro una grande squadra e grandissimi campionati: serve l'atteggiamento giusto e quando giochi questi match le motivazioni le hai, dovremo arrivare nel migliore dei modi. La chiave? Loro sono bravi in possesso palla, dovremo limitare le loro giocate tra le linee e fare una buona riconquista palla."

ASPETTI IN COMUNE - "Juve e Barça sono entrambe in costruzione, con allenatori nuovi, quindi servirà del tempo per assimilare le idee dei tecnici. Loro hanno più giocatori che giocano insieme da anni, un'ossatura più definita, ma noi siamo la Juventus e dobbiamo fare una gran partita. I miei giocatori oggi erano ancora stanchi, dopo due giorni dalla sfida col Verona è normale. Abbiamo ancora tempo domani mattina per poter preparare al meglio la sfida".