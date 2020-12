Andrea Pirlo, a JTV, ha commentato la vittoria nel derby.



CARATTERE - "Ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Dopo il gol non era facile reagire, abbiamo fatto una grande ripresa, con tanta voglia. Soprattutto la Juve non deve dimenticare quello che è il suo dna: lottare fino alla fine, cercare la vittoria fino all'ultimo minuto. L'abbiamo fatto e ci dà morale".



SUBENTRATI - "Giocatori entrati con grande voglia, avevamo bisogno di spingere un po' di più sulla sinistra, con Alex in grado di dare apporto in fase di spinta. E McKennie è bravo a inserirsi: il gol è arrivato su suo inserimento. Primo tempo siamo rimasti un po' troppo molli, quando perdi tutti i duelli è difficile tenere le redini del gioco. Nel secondo tempo loro mai pericolosi, abbiamo aggredito alti e abbiamo avuto in mano tutte le azioni di gioco".



ALL'ULTIMO GOL - "Ci voleva, non è il primo che vinciamo così. Da allenatore è ancora più bello. E speriamo non sia l'ultimo". SVOLTA - "Importante. Quando non riusciamo col gioco, c'è da mettere altro. Il cuore. L'abbiamo fatto stasera, volevamo vincere la partita e ci abbiamo provato fino all'ultimo. Grande reazione, non era facile. Il Torino è venuto a fare una partita di forza e qualità".



APPROCCIO - "Primo tempo abbiamo perso tutti i duelli ed eravamo sotto. Ci alleniamo spesso nella chiusura da una parte all'altra, nel primo tempo non riuscivamo mai a riempire l'area. Quando la riempi, prima o poi qualcosa succede. Abbiamo giocatori che crossano bene, bravi a inserirsi, prima o poi le soluzioni le troviamo".



BARCELLONA - "Recuperiamo un po' di forze, martedì ci troviamo ad affrontare una bella partita. Bella da affrontare e da vincere".