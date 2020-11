Andrea Pirlo ha commentato il 4-1 della Juventus sul Ferencvaros anche al canale ufficiale del club bianconero: "Bisognava vincere la partita, era fondamentale per il nostro cammino in Champions. Potevamo fare meglio in certe occasione in fase d'impostazione. Morata sta bene sia fisicamente che mentalmente, era il giocatore che cercavamo e ce lo teniamo stretto. Fa molto bene sia in fase offensiva che difensiva, è normale che faccia tanti gol. Dybala? Sbloccarsi era importante dopo l'infortunio. Sta rientrando e cercando la condizione migliore, e quando segni va sempre meglio".

LA PARTITA - "Dopo ottimi 10 minuti ci siamo un po' adagiati, poi abbiamo capito di doverci svegliare e nella ripresa siamo stati più aggressivi".