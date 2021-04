Andrea Pirlo ha commentato anche a JTV la partita pareggiata per 1-1 dalla Juventus contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, non me l'aspettavo: non l'abbiamo affrontato come dovevamo. Ci giocavamo tanto e non siamo stati all'altezza di ciò che potevamo mettere in campo. La ripresa è andata meglio, abbiamo cambiato modo di giocare e qualcosa si è visto, con Morata a darci più profondità."

PERCHÉ QUEL PRIMO TEMPO - "Ieri dopo l'infortunio di Danilo abbiamo provato un sistema con Ramsey e Dybala tra le linee, e più ampiezza coi due esterni. Ci abbiamo provato ma non è andata: probabilmente non abbiamo capito bene l'importanza della gara, sia noi che loro ci giocavamo punti pesanti e avremmo dovuto affrontarla con stimoli totalmente diversi. Allora nell'intervallo abbiamo deciso di cambiare".

LA REAZIONE - "Tante volte purtroppo è successo di dover raddrizzare partite approcciate male. Oggi non potevamo proprio fare un secondo tempo uguale al primo. Abbiamo reagito bene ma non è bastato per vincere. Ora ci prepariamo per la sfida di Udine".

ESPERIMENTO A 3 DIETRO - "Non mi è piaciuto: eravamo troppo piatti, troppi giocatori volevano il pallone tra i piedi, quando invece bisognava attaccare di più la profondità".