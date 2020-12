Dopo Juventus-Atalanta 1-1 Andrea Pirlo ha parlato anche a JTV: "È stata un'ottima partita da parte di tutte e due le squadre, contro un'Atalanta che è importante a livello sia italiano che europeo. Era una bella sfida per noi dal punto di vista del ritmo e dell'intensità e abbiamo fatto bene: non siamo riusciti a chiuderla e quando è così può succedere di tutto. E i portieri hanno fatto una grande partita. Ma per quanto abbiamo prodotto potevamo far meglio. Chiesa? Non è stato un gol casuale, questi tiri li mettere in mostra spesso in allenamento: ha fatto un'ottima partita, sta crescendo tanto e in futuro può fare ancora meglio."



I DIFETTI - "Siamo stati troppo leggeri, non solo nell'aver preso gol ma anche quando potevamo portare noi i pericoli, come l'occasione fallita da Morata col tacco. Oggi era una gara importante ed era da vincere per l'inerzia che abbiamo portato durante il match. Era da vincere, peccato per il risultato".