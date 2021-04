Dopo la sconfitta per 1-0 in Atalanta-Juventus, Andrea Pirlo ha parlato anche ai microfoni di JTV: "Gli episodi hanno cambiato il risultato finale di una gara che abbiamo interpretato bene fin dall'inizio, con grande aggressività da parte di entrambe le squadre. Sapevamo di incontrare un avversario che ti porta a giocare a ritmi alti, uomo contro uomo a tutto campo ma non siamo stati da meno: abbiamo controbattuto azione su azione, poi purtroppo un episodio ha cambiato la partita. A me è piaciuto tutto oggi: abbiamo approcciato bene la gara ed eravamo in controllo. Ci è mancata solamente la finalizzazione. Alla fine sfide intense e dure come questa possono risolversi sempre con certi episodi".

IL RAMMARICO - "Abbiamo creato situazioni importanti per andare in vantaggio ma non le abbiamo sfruttate. Poi loro sono stati bravi a concretizzare nel finale con un tiro deviato. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo, complimenti all'Atalanta".

DYBALA - "Buona partita, ha tenuto bene il campo, si è mosso anche meglio del previsto. C'è molta fiducia."

CHIESA E MCKENNIE - "Hanno chiesto il cambio per degli affaticamenti, ora vedremo".