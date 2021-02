5









Andrea Pirlo, a JTV, ha presentato la sfida di Coppa Italia con l'Inter.



CENTRARE LA FINALE - "Innanzitutto dovrà giocare da Juve, come sta facendo nelle ultime partite. Secondo round di una grande sfida, ci darà la possibilità di andare in finale, obiettivo da centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura, difficile, una battaglia. Ma siamo pronti ad affrontarla al meglio".



APPROCCIARE - "Considerando la vittoria all'andata? Bisognerà partire con l'atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0, perché non possiamo rimanere alla vittoria dell'andata, si è azzerato tutto, è come una finale. L'atteggiamento dev'essere da squadra aggressiva, che sa ciò che vuole. Dobbiamo essere concentrati, obiettivo troppo grande per lasciarlo scappare".



PUNTO DI FORZA INTER - "Squadra molto organizzata, conosciamo molto bene. E conosciamo molto bene anche l'allenatore. Hanno recuperato Lukaku e Hakimi, fondamentali per il loro sviluppo di gioco gioco. Caratteristiche che conosciamo e dovremo essere attenti".



COME STA IL GRUPPO - "Sta bene, sta recuperando. A parte qualche acciacco da valutare giorno dopo giorno. Torna Gigi Buffon in porta e Kulusevski giocherà dal primo minuto".



ASPETTO MENTALE - "Mi rassicura l'aspetto mentale. Siamo molto positivi, crediamo in ciò che facciamo ed è un bel punto di partenza. Abbiamo obiettivi ben precisi in testa che vogliamo raggiungere e su questo lavoriamo. Le sconfitte ci hanno convinto che possiamo fare tante cose, abbiamo qualità nel gruppo, 23 titolari che possono giocare in qualsiasi partita e stiamo lavorando".



CRESCITA DIFESA - "La chiave? Siamo molto più compatti, giochiamo da squadra, corriamo l'uno per l'altro e ci aiutiamo in ogni situazione. Ti fa fare risultato. Non prendere gol non è solo merito della difesa, ma è merito di tutta la squadra, di tutto l'atteggiamento. Ll pressing parte dagli attaccanti. Se riesci a salvaguardare la tua area, è merito di tutta la squadra".



PARAMETRI FISICI - "Stiamo bene, naturale un po' di stanchezza fisica e mentale, ma sapevamo all'inizio della stagione che sarebbe stata lunga e faticosa. Ora siamo in mezzo a partite importanti e ravvicinate, bisogna stringerci e recuperare il più possibile, cercare di dare il meglio".