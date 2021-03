Andrea Pirlo nel postpartita di Juventus-Lazio 3-1 ha parlato anche a JTV: "Contenti per la vittoria, e la nota più lieta della serata è stata la reazione dopo il gol, che abbiamo regalato con un retropassaggio errato ma ci può stare, contro una squadra forte come la Lazio. C'è stato grande spirito di squadra per portare a casa 3 punti importantissimi. L'idea di Danilo a centrocampo è nata ieri notte, chiedendomi quale giocatore fosse più adatto a giocare in quella posizione. Gioca a due tocchi con la giusta postura. Nell'intervallo ho dato delle nozioni tattiche, l'atteggiamento era già positivo perché la partita l'avevamo già ripresa. Siamo rientrati interpretando la gara con l'atteggiamento di una squadra che non vuole mollare ed è pronta a sfruttare i passi falsi di chi ci sta davanti. Morata? Ci è mancato per infortunio e per il virus che l'ha debilitato e l'abbiamo avuto a mezzo servizio. Però è un giocatore dalle caratteristiche particolari, che non abbiamo in squadra, dunque si fa sempre sentire. Molti giocatori erano fuori posizione ma abbiamo reagito in modo feroce. Il Porto parcheggerà il pullman? E noi troveremo il modo di farglielo spostare!"