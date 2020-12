4









Andrea Pirlo, a JTV, ha presentato Parma-Juve. Ecco le sue parole.



PARMA - "Squadra che sta facendo bene, da quando hanno cambiato modulo hanno fatto risultati importanti, positivi, in campi come Genova, a Milano col Milan. Squadra che si sta riprendendo, ha cambiato modo di giocare. Bisogna stare attenti: si gioca dopo 3 giorni, ci sarà da riprendere forze fisiche e mentali".



LA GARA - "Che partita mi aspetto? Una partita classica, dove cercheranno di difendersi e di ripartire. Hanno giocatori veloci nelle transizioni come Gervinho e Karamoh. Bisogna stare attenti a fare le preventive quando siamo in possesso".



LIVERANI - "Da giocatore era grandissimo tecnicamente, anche di testa... pensava prima a come ricevere la palla. Da allenatore mette in campo le stesse idee. Ha fatto bene a Lecce, sta dimostrando a Parma con una società nuova e una squadra nuova. Un po' di tempo va dato anche a lui".



ATALANTA - "Ho ancora un po' di rabbia, avevamo fatto una buona partita contro una grande squadra. C'è rammarico di non aver sfruttato le occasioni create e non aver portato a casa i tre punti". FISICAMENTE - "Stiamo bene e l'abbiamo dimostrato anche in una gara intensa come con l'Atalanta. Giocato allo stesso livello, a volte anche superiori fisicamente. Non mi preoccupo su quest'aspetto. Ma giochi ogni 3 giorni poi devi recuperare alla svelta".



PROGRESSI - "Dove voglio vederli? Stiamo progredendo in tutte le zone, a volte facciamo meglio la fase difensiva, a volte quella offensiva. Ma la squadra sta crescendo nel complesso".



GLI SPAZI - "Adesso stiamo attaccando meglio, con giocatori che hanno più caratteristiche di andare nello spazio. Quando gli attaccanti vengono fuori dalle marcature bisogna riempire gli spazi dietro loro e lo stiamo facendo bene. Bisogna attaccare con gli interni".



DIFESA - "La squadra si sta compattando bene, la difesa anche. Su quel lato sono tranquillo, trovati i giusti automatismi".