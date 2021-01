4









Andrea Pirlo, a JTV, ha presentato la sfida tra la Juventus e il Genoa. Domani sera, alle 20.45, la sfida di Coppa Italia.



AVVENTURA IN COPPA - "Che gara mi aspetto? Partita importante, inizia la Coppa Italia. All'inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, alle finali, piace a tutti giocarle. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere la partita di domani sera".



GENOA - "Abbiamo visto un po' di partite, è cambiato di aggressività, alzato il baricentro. Sembra abbiano più energie. Sarà una partita difficile, combattuta, da vincere per continuare il nostro cammino".



COME MARASSI - "Più o meno sarà così, verranno per difendersi bene, con una linea da 5 per poi ripartire in contropiede. L'abbiamo visto nel video e stiamo preparando al meglio per domani sera".



FORMAZIONE - "Valutiamo chi sta bene, gli infortunati che non saranno della partita. Rientrerà Chiellini che si allena con noi da tempo. Gigi partirà dall'inizio. Gli altri valuteremo domattina".



DIFFERENZA - "In queste tre partite? La forza messa in campo soprattutto a livello mentale, dovevamo ripartire bene dopo la sconfitta con la Fiorentina, quindi abbiamo chiarito bene quali fossero gli obiettivi, siamo ripartiti con forza cercando di pensare solo a noi stessi e di fare le partite".



CARATTERISTICA - "La migliore? La determinazione, la voglia di portare a casa il risultato in qualsiasi modo, la concentrazione, non avere alti e bassi durante la partita anche se ogni tanto succede, ma poi ci ricompattiamo e sappiamo di dover raggiungere l'obiettivo finale".



STRADA MIGLIORE - "Cosa me l'ha fatto capire? A parte la Fiorentina, anche le gare prima avevamo fatto un buon gioco, buona intensità. La gara con la Fiorentina è stato un fulmine a ciel sereno. Capita con tante partite, ma siamo ripartiti, ci siamo ricompattati e siamo qua".