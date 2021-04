Andrea Pirlo ha completato il giro di interviste post-derby con un intervento a JTV: "Avevamo approcciato molto bene l'inizio di partita, con gol e altre occasioni, poi purtroppo due disattenzioni ci sono costate lo svantaggio. Siamo stati bravi a recuperarla, con tanta voglia e diverse opportunità per rimetterci in gara. Ma quando fai certi errori diventa difficile comandare la partita. Sulla reazione dei giocatori sono soddisfatto, ci tenevano moltissimo a togliersi di dosso la sconfitta col Benevento, e infatti abbiamo cominciato questo match molto bene, con la giusta mentalità e la voglia di portare a casa i 3 punti. Solo che ora quando facciamo il minimo errore paghiamo a caro prezzo. Stiamo creando tanto e sfruttando poco le occasioni, e manchiamo un po' di concentrazione nei 90 minuti, e appena abbassi la guardia, a questi livelli..."



COSA PERCEPISCE PIRLO DAL LAVORO DELLA SETTIMANA - "I ragazzi son tornati giovedì e venerdì dopo le nazionali e dovevamo monitorare quanti minuti avessero giocato, i viaggi fatti... era importante che recuperassero per il derby, hanno dato tutto quello che potevano, facendo anche oltre le aspettative. Ora dobbiamo recuperare perché mercoledì col Napoli ci aspetta una finale. La squadra di Gattuso è in forma, gioca un buon calcio ed è composta da grandi giocatori. Per noi diventa una partita importante".