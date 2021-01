Andrea Pirlo, dopo Juventus-Spal 4-0 di Coppa Italia, ha parlato pure a JTV: "L'obiettivo era di fare una partita attenta, senza avere scherzi come invece era successo con il Genoa. Abbiamo approcciato la gara con la giusta grinta e determinazione, che era la cosa importante stasera. Siamo soddisfatti sia per il passaggio del turno sia perché hanno giocato tanti ragazzi che si allenano con noi e che abbiamo finalmente potuto mettere in campo. Hanno disputato un'ottima partita e siamo felici per il futuro prossimo".

FRABOTTA - "Sono contento che abbia potuto riscattare le critiche ricevute post-Inter. Aveva bisogno di questa gara e di ritrovarsi. È un ragazzo molto intelligente, conosciamo bene le sue qualità. Ha giocato bene e segnato, meglio di così non poteva andare".

FAGIOLI - "Molto bene sia a livello tecnico che fisico, ha tenuto per tutto il match. Crescerà tanto ma non diamogli troppe responsabilità: ha un gran futuro davanti".

BUFFON - "Fra poco gli faremo gli auguri, è sempre sul pezzo e ha ancora la voglia di un bambino. Finché avrà voglia continuerà a giocare".

MENTALITÀ SOLIDA - "Tutti sappiamo di dover essere sempre concentrati e quando lo siamo non dobbiamo aver paura di nessuno. Ho sempre detto che dipenderà solo da noi stessi perché siamo ricchi di campioni e abbiamo tutto per poter fare una grandissima stagione. I ragazzi sono consapevoli della loro forza e dobbiamo andare dritti su questo tasto".