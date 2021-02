Andrea Pirlo a JTV, ha commentato Verona-Juve.



PAREGGIO AMARO - "Cos'è successo? Purtroppo abbiamo allenatto la pressione, normale dopo 60' avere questo calo fisico. Siamo riusciti ad accorciare bene sugli esterni, una delle cose più efficaci. Non abbiamo mantenuto il risultato. Peccato, era arrivato il vantaggio e non siamo riusciti a mantenerlo".



FIATO CORTO - "Non avevamo altre soluzioni, tanti fuori e siamo riusciti ad adattare i giocatori. Qualcuno magari non nel suo ruolo ideale. Hanno dato tutto. Dopo 60 minuti non avevamo gente fresca e di spessore da mettere".



MODULI - "Avevamo provato con due trequartisti dietro Crisitano, per dare parità numerica in fase offensiva. Abbiamo fatto bene. Loro portano partita fisica, sporca. Unico rammarico: non aver portato a casa il risultato. Juve più camaleontica? Può essere una soluzione, speriamo di avere giocatori per fare scelte".



SPEZIA - "Recuperiamo Danilo, che ha scontato la squalifica. Poi la vedo difficile".