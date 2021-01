Così Andrea Pirlo al canale tematico della Juventus dopo il successo per 4-1 sull'Udinese: "Buona vittoria stasera, che ci serviva. Nei primi minuti siamo partiti con un po' di paura derivata dalla sconfitta con la Fiorentina. Nonostante questo, ci siamo sbloccati dopo il gol e abbiamo avuto un bell'atteggiamento, e siamo arrivati al gol con una buona pressione. Per il secondo tempo ci siamo detti di non abbassare la concentrazione e continuare a spingere, anche perché l'Udinese è molto fisica e brava a colpire in ripartenza e sfruttare gli errori. Siamo rientrati in campo per tenerli là e chiudere la partita".



BENTANCUR E RAMSEY - "Hanno fatto una grandissima partita e non è una novità. Rodrigo da un po' di partite ha ripreso un ritmo gara che era un po' venuto meno all'inizio, anche per tante gare giocate la scorsa stagione. Aaron quando sta bene è un giocatore importantissimo".



DYBALA E MORATA - "Paulo ha fatto una delle sue migliori partite di quest'anno, ha ritrovato la gamba spumeggiante del passato, sta molto meglio. Alvaro sarà da valutare dopo il risentimento muscolare di ieri".



LA LINEA GIUSTA - "Dobbiamo affrontare tutte le partite come delle finali e ragionare partita dopo partita, le vittorie devono venire gara dopo gara e fra tre mesi vedremo dove saremo. Contro il Milan sarà una sfida molto importante per continuare a stare attaccati e crescere in autostima: abbiamo bisogno di disputare un'ottima gara e cercare di vincere, come sempre. Ora recuperiamo le forze per presentarci belli freschi a San Siro".