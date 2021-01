L'analisi di Andrea Pirlo su Juventus-Sassuolo anche a JTV: "Partita difficile, sapevamo d'incontrare una squadra molto difficile da andare a prendere, brava nel possesso e nella costruzione dal portiere. L'abbiamo fatto ordinati nel primo tempo e nel secondo avremmo potuto sfruttare meglio la superiorità numerica, soprattutto dopo l'1-0. Però ci siamo abbassati con pigrizia pensando che la gara fosse finita e quando succede così si va incontro a brutte sorprese".

TRE VITTORIE DI FILA - "Siamo cresciuti molto in autostima, sappiamo che momenti abbiamo vissuto. Dopo la partita con la Fiorentina ci siamo riuniti e abbiamo riflettuto su quali fossero stati i nostri errori e deciso per bene i nostri obiettivi: da lì siamo ripartiti con forza e voglia di far bene".



DANILO E FRABOTTA - "Per me sono due certezze, se no non sarebbero titolari nella Juve, stanno facendo ottime prestazioni: Danilo da inizio stagione e Frabotta da quando l'ho chiamato in causa. Quest'ultimo viene dall'Under 23, si è ambientanto fin da subito e sta sfruttando al meglio le sue occasioni".



GLI INFORTUNATI - "Domani li valuteremo meglio. Dybala ha avuto una contusione sul collaterale del ginocchio. McKennie ha accusato qualcosina ieri in allenamento e oggi un risentimento poco dopo l'inizio del match".



JUVE PADRONA DELLA SITUAZIONE - "Siamo cresciuti nella fiducia e nella consapevolezza di cosa vogliamo raggiungere. Il Sassuolo è una grande squadra, organizzata, che ti costringe a essere disordinato. Dopo l'1-1 era troppo importante raggiungere la vittoria e ce l'abbiamo fatta!".



