Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv al termine di Juventus-Inter: "Una vittoria da Juve, era quello che volevamo e abbiamo fatto anche a Sassuolo. Grande sacrificio, abbiamo giocato in 10 contro i campioni d'Italia e ora lottiamo fino alla fine per la Champions. Abbiamo risposto colpo su colpo, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, in 11 contro 11 abbiamo giocato bene, poi purtroppo in 10 bisogna fare il possibile per difendersi e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi."

CUADRADO - "Bisogna metterlo in freezer per essere fresco per mercoledì".

EPISODI - "L'espulsione ha cambiato il volto della gara, doppia ammonizione affettata, non era neanche fallo e poi è diventata una partita strana".

LA VITTORIA - "Grande iniezione di fiducia, vincere così contro l'Inter ti porta grande autostima, voglia ed entusiasmo. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo corso tanto e dobbiamo arrivare bene alla finale di Coppa Italia.

I REPARTI - "Grande partita dei difensori ma anche degli altri reparti che hanno dato una mano. Quando vuoi raggiungere i risultati non basta il singolo, c'è da fare i complimenti a tutti. Ora aspettiamo le partite di domani".