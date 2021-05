1









A JTV, Andrea Pirlo ha parlato della vittoria con l'Inter.



PRESTAZIONE TENACE - "La risposta? Una vittoria da Juve, era quello che volevamo, quanto fatto a Sassuolo. Vittoria di squadra, in 10 contro i campioni d'Italia. Non era facile. Invece siamo qui fino alla fine a sperare in un posto in Champions".



COLPO SU COLPO - "Abbiamo risposto colpo su colpo, ma avevamo fatto un buonissimo primo tempo. La partita è stata giocata bene, ordinati, aggressivi, concesso poco all'Inter. Poi in 10 devi difenderti e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi".



CUADRADO - "Ora va in freezer per i prossimi giorni, deve arrivare fresco a mercoledì".



EPISODI - "Credo che l'espulsione abbia cambiato il volto della gara. Doppia ammonizione affrettata, fallo normale di gioco, non credo ci fosse il fallo. Poi è andata in confusione".



SITUAZIONI COSI' - "Dà grande iniezione di fiducia, vincere queste partite, in 10, contro l'Inter, ti dà autostima e ti dà grande voglia ed entusiasmo. Ti dà carica e ti fa recuperare. Abbiamo speso tanto in 10 vs 11, ora recuperare forze per giocarci la finale".



DIFESA - "Grandissima partita, tutti e 4 i difensori. Ma anche i centrocampisti e gli attaccanti hanno rincorso. Hanno lavorato da squadra. Per i risultati non basta il singolo, ma il lavoro di squadra. C'è da fare i complimenti a tutti, continuiamo a sperare per le partite di domani (oggi, ndr) e in vista di mercoledì".