Andrea Pirlo ha commentato anche a JTV la debacle per 3-0 della Juventus all'Allianz Stadium contro il Milan: "Non siamo riusciti a imporre il nostro gioco, anche se nei primi minuti avevamo iniziato abbastanza bene, con lo spirito e l'intensità giusti, andando pure vicini al gol con De Ligt. Dopo ci siamo però impauriti e siamo diventati sporchi a livello tecnico, in balia dell'avversario. E abbiamo concesso troppi contropiedi. Alla prima difficoltà ci siamo abbassati e ci siamo arresi".

IL VERO PROBLEMA - "L'aspetto mentale. Sapevamo che sarebbe stata una partita importante e decisiva, contro una diretta rivale per la Champions. L'avremmo dovuta affrontare con la mente più libera, a viso aperto. Invece l'abbiamo approcciata con timore e alla prima difficoltà ci siamo impauriti".

COME CI SI RIALZA - "Non è facile ma non è finita. Ci sono ancora tre gare importanti di campionato, nelle quali daremo tutto per centrare l'obiettivo".