Le dichiarazioni di Andrea Pirlo a JTV dopo la vittoria della Juventus per 2-1 nella tana dell'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia: "Siamo entrati bene in campo, nonostante il gol preso abbiamo continuato a giocare e questa è la nota più positiva: quando entri in campo con questa voglia, ordine e determinazione difficilmente vai sotto e reagisci. Devo fare i complimenti ai ragazzi, era una partita importante e alcuni che fin qui hanno giocato meno hanno dimostrato di essere all'altezza. Non ho avuto nessun dubbio nelle scelte di formazione: nella mia rosa so di avere grandi campioni e quindi sfide così importanti non costituiscono un problema".

RISPETTO AL KO DI CAMPIONATO - "Quella gara ci aveva fatto riflettere, facendoci capire che se non entriamo bene in partita come poi abbiamo fatto nei match seguenti non porti a casa il risultato. c'è da sacrificarsi e giocare da squadra".

RONALDO - "Era stato criticato ultimamente ma noi conosciamo bene il valore del giocatore e siamo contenti che ancora una volta abbia segnato gol di questo tipo".

IL RITORNO - "Sarà una gran battaglia, questo era il primo round di una sfida di 180 minuti. Ci aspetta il secondo round ma prima pensiamo alla Roma".

IL PRESSING - "Abbiamo cambiato qualcosa nell'aggressione: siamo stati molto più ordinati e aggressivi, abbiamo cercato di andare sempre più in avanti e ciò ha dato risultati".