Andrea Pirlo, a JTV, ha parlato della vittoria sul Barcellona.



IMPRESA - "Ci voleva quest'impresa, l'avevamo nelle corde. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, all'andata abbiamo sfruttato male le occasioni concesse, questa sera l'abbiamo fatto nel migliore dei modi".



APPROCCI - "Ma io ho sempre creduto, ho dei giocatori fantastici che devono mettersi in testa che quando entrano con determinazione e voglia possono vincere con chiunque. Quando metti tutte queste cose, i valori tecnici poi escono".



NELLA STORIA - "Grande impresa per noi, però deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Dobbiamo continuare questo tipo di lavoro per continuare in futuro".



BUFFON - "Lo faccio giocare non perché è un mio amico, ma perché è uno dei portieri migliori al mondo. Quando sento dire che non doveva giocare questa sera mi fanno solo ridere".