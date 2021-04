Dopo Sky e Dazn, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo, dopo la vittoria per 3-1 sul Parma all'Allianz Stadium, ha parlato anche ai microfoni di JTV: "Non siamo partiti benissimo, eravamo un po' troppo lenti nel giro palla e troppo lunghi nelle distanze dei passaggi tra centrocampo e attacco. Nel secondo tempo siamo stati più fluidi, abbiamo alzato il baricentro, impostando con due uomini anziché tre, le linee di passaggio erano più ampie e abbiamo giocato molto meglio. Dopo il ko con l'Atalanta non potevamo aspettarci di affrontare il Parma a cento all'ora: la stanchezza si è fatta sentire stasera. Comunque l'importante era portare a casa i 3 punti in qualsiasi modo".

ALEX SANDRO - "Avevamo preparato una gara per tenere più alto Sandro con McKennie ad accentrarsi. Mentre dall'altra parte Danilo più bloccato perché aveva davanti Cuadrado. All'andata abbiamo fatto bene giocando allo stesso modo: loro con la difesa a 4 concedono qualcosa in più sugli esterni e Sandro è stato bravo negli inserimenti".

CUADRADO - "Lui crossa molto bene sia dalla trequarti che da fondo campo. Sta facendo una stagione straordinaria ma può fare ancora meglio, non sempre infatti mantiene la concentrazione per tutti i 90 minuti. Può soltanto crescere".

MALE IN TRASFERTA? - "Ci sono mancati tanti punti contro squadre ampiamente alla nostra portata. Guardando la classifica, sono quelli i punti che mancano".

I PROBLEMI DI OGGI - "Abbiamo avuto difficoltà non solo mentali ma anche fisiche, dopo una partita faticosissima come quella contro l'Atalanta. Se non riesci ad approcciare la gara con quello stesso tipo di intensità, rischi di andar sotto come successo oggi col Parma. Poi però ci siamo svegliati, abbiamo alzato i ritmi e tutto è diventato più semplice".

CHIESA VERSO FIRENZE - "Speriamo ci possa essere. In questi giorni vediamo come sta e decideremo".