Andrea Pirlo si è espresso anche a JTV dopo Juventus-Benevento 0-1: "Una brutta partita, giocata male, non con lo spirito giusto. C'era l'opportunità di accorciare la classifica, ma se non metti in campo tutta la voglia di raggiungere il risultato in tutti i modi, senza capire il momento del campionato, tutto diventa più difficile e può capitare una giornata così storta. Cosa non mi è piaciuto? Tutto l'insieme! Abbiamo creato occasioni ma non tutte quelle che potevamo, e abbiamo sfruttato male certe situazioni. Adesso pensiamo solo a noi e a migliorarci. Poi quando torneranno i nazionali ne riparleremo per bene."