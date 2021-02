Mister Pirlo ha parlato anche a JTV dopo la vittoria della Juventus per 2-0 contro la Roma: "Era una partita difficile, lo sapevamo, contro una Roma che gioca bene e viene sempre a giocare la sua partita. Abbiamo impostato una gara accorta, senza cercare di prenderli alti tutte le volte altrimenti sarebbe stato difficile. Abbiamo gestito le forze, cercando di stare più bassi e sfruttare le ripartenze. È andata bene, ci siamo difesi bene ed era la partita che volevamo fare."



IL CINISMO - "Abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni. Loro avevano in mano il gioco soprattutto nel primo tempo, ma noi ci siamo difesi con ordine e loro non hanno avuto grosse occasioni nonostante il possesso palla. Tiri in porta ce ne sono stati pochi, siamo stati quasi più pericolosi noi. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile e importante. Specialmente in un periodo come questo, con tante partite ravvicinate, ora c'è bisogno di recuperare le forze per l'Inter martedì".



LA TATTICA - "Abbiamo tenuto i centrocampisti molto stretti dato che loro sono bravi a giocare tra le linee. Li abbiamo costretti a giocare lateralmente e così avevamo sempre un tempo in più per arrivare sia coi nostri esterni che terzini." ARTHUR - "Grandissima partita non solo di Bonucci e Chiellini ma anche di Arthur e Rabiot, molto ordinati in fase di non possesso. Poi in possesso conosciamo bene le qualità e le geometrie di Arthur, uno che difficilmente perde palla quando c'è da uscire in costruzione: copre bene la palla col corpo e riesce così a muoversi senza perderla; una capacità che hanno in pochi e siamo contenti di averlo portato qua alla Juve. Ma il brasiliano ha fatto molto bene anche in difesa: ha rincorso e ha coperto le linee di passaggio, sta crescendo molto in questo".



L'AVVERSARIA SCONFITTA - "La Roma gioca un grande calcio, con tanti giocatori di movimento e diverse rotazioni in mezzo al campo: con loro fatichi a essere aggressivo e trovare la soluzione per andarli a prendere. Ci siamo compattati in due linee strette di centrocampo e difesa, e da lì abbiamo cercato di dare un po' di pressione".