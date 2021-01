Andrea Pirlo è passato pure dai microfoni di JTV dopo la partita vinta per 2-0 dalla Juventus sul Bologna: "Era importante, dopo l'entusiasmo post-Supercoppa, mettere in campo la giusta concentrazione in una gara importante contro una squadra che attacca bene con tanti uomini. E siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti".

NUOVA SOLIDITÀ DIFENSIVA - "E potevamo pure segnare altri gol, il 2-0 non mi soddisfa. Dovevamo sfruttare meglio le numerose occasioni in superiorità numerica perché bisogna chiudere le partite, altrimenti le situazione restano in bilico fino alla fine ed è più difficile".

SU MCKENNIE - "L'abbiamo preso perché conoscevamo le sue caratteristiche. Poi allenandosi bene con grandi campioni il livello migliora, anche perché lui ha voglia di applicarsi e poi in partita si vede".

LA COPPIA ARTHUR-BENTANCUR - "Hanno fatto ancora bene insieme dopo l'ottima prova in Supercoppa. Si integrano tra loro perché hanno ruoli diversi: Arthur dà più geometrie, Bentancur è al contempo ordinato e aggressivo".

RONALDO NON SEGNA - "È importante che arrivino davanti al portiere avversario diversi giocatori, poi se Ronaldo non segna dispiace perché quando segna va su il morale, però è bene per noi aver coinvolto oggi tanti giocatori in fase offensiva ed è un peccato non aver concretizzato abbastanza".

TURNOVER IN COPPA ITALIA - "Alcuni giocatori hanno bisogno di riposo, ma ne stiamo recuperando altri. E questo è importante perché la sfida contro la Spal è assolutamente da vincere".