Come racconta Gazzetta, il destino di Andrea Pirlo è legato principalmente a quanto accadrà questa sera. "Champions o non Champions, però, farà parecchia differenza per la prossima stagione - si legge sul quotidiano -: la sensazione è che la dirigenza bianconera abbia già predisposto un piano, però un finale da brindisi dopo l’incoraggiante vittoria della Coppa Italia potrebbe ancora spostare gli equilibri". Pirlo vuole allora giocarsi bene le sue carte nei novanta minuti finali, l'obiettivo è portare a casa una rimonta che sia doppia. In campo e nel gradimento della proprietà. Con Allegri e Zidane c'è stato un flirt. Simone Inzaghi e Gattuso sono nomi concreti.