Robert Pirès, ex centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale francese, ha parlato a Goal: "Wenger ha avuto una forte influenza su di me, grazie a lui e all’Arsenal ho raggiunto dei livelli molto alti. Ho sentito sempre la sua fiducia al 100% e questo per un giocatore è estremamente importante. E’ stato stato lui a convincermi a firmare per l'Arsenal. Su di me c’erano anche Real Madrid e Juventus. Dovevo fare una scelta non proprio facile (ride, ndr). Sapeva che avrebbe perso Overmars e che l'unico che poteva sostituirlo ero io. Così ho firmato per l'Arsenal e sono rimasto per 6 anni".



RETROSCENA - "Sì, la Juve mi voleva nel 2000 ma alla fine ho scelto l'Arsenal. Mi sarebbe piaciuto giocare al Milan, Marcel Desailly me ne ha sempre parlato più che bene e la maglia rossonera l’ho sempre trovata bellissima!"



SUPERLEGA - "La Super League è solo per i ricchi e il calcio è uno sport popolare, tutti devono farne parte. È per questo che non mi piace l’idea. Ancora una volta, come spesso accade, è tutta una questione di soldi."